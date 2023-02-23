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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الولادة القيصرية أرهقت بطون المصريات.. تحرك حكومي لمواجهتها وتعزيز دور القبالة

نقيب التمريض وممثلة
نقيب التمريض وممثلة الصحة العالمية

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن نقابة التمريض كانت حريصة على تحديث ميثاق مهنة التمريض لكي يتماشى من المواثيق العالمية.

ولفتت إلى أن النقابة استعانت بميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة بدولة الأردن بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية الاسترشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة بجامعة الدول العربية.

إطلاق مدونة أخلاقيات التمريض

جاء ذلك خلال ورشة عمل للتمريض على هامش إطلاق مدونة أخلاقيات التمريض والقبالة المصرية، والذي تنظمه النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة عمداء التمريض ومديري المستشفيات وأعضاء مجلس الشيوخ.

وتضمنت الورشة مناقشة عددا من الموضوعات التي تتعلق بالمسئولية الأخلاقية في الرعاية التمريضية، أخلاقيات الرعاية التمريضية، الخصائص الأخلاقية لعلاقات أعضاء التمريض.

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وأعلنت "محمود"، حرص النقابة على تحديث أدلة العمل الإرشادية لمهنة التمريض لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وذلك بالتزامن مع إطلاق ميثاق المهنة الجديد، والذي شارك فى إعداده ومراجعته مجموعات عمل ضمت الهيئة العامة للرعاية الصحية والتعليم الفني ومديريات التمريض بالمحافظات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشادت نقيب التمريض بدور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لافته إلى إنها الداعم الرئيسي للتمريض في مصر والوطن العربي، وكان لها دورا بارزا فى إعداد ميثاق مهنة التمريض والقبالة الجديد.

وقالت إن ميثاق المهنة الجديد يحظى بدعم كافة قيادات الصحة في مصر، معلنة عن بدء تدريب كافة أطقم التمريض على الميثاق الجديد في جميع مقار النقابات الفرعية للتمريض بمحافظات الجمهورية، وذلك بداية من يوم السبت المقبل.

وأشارت "محمود" إلى أن الدولة حريصة على تعزيز دور القبالة لمواجهة الولادات القيصيرية والتي تعد مصر من أولى الدول عالميًا في نسب الولادة القيصيرية، كما تم إطلاق زمالة القبالة منذ أسبوعين.

تحديث ميثاق أخلاقيات المهنة 

ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، إنه كان هناك تكاتف كبير من التمريض لتحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة في مصر، لافتة إلى أن الممارسات المرتبطة بجائحة كورونا استدعت تحديث الميثاق الأخلاقي، وإضافة كيفية تعامل الأطقم التمريضية خلال فترات الطوارئ والجوائح الصحية.

وأشارت إلى أن ميثاق المهنة الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان، التي تهدف لرفض التنمر والعنف وختان الإناث والعنف المتمثل في الولادات القيصرية وحماية الإنسان في كافة المراحل العمرية بالإضافة إلى تقديم الخدمات التمريضية على أعلى مستوى.

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وأضافت "القصير": هدفنا ليس فقط تحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة في مصر، وإنما توصيله لكافة أطقم التمريض والعمل به في كافة المنشأت الصحية. لافتة: "يشرفنا نحن منظمة الصحة العالمية أن نكون جزءا من ضمن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة في مصر".

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية، حرص مصر على مكافحة ختان الإناث وتجريمه، وأن "هدفنا هو ممارسة أمنة للمرضى وحماية الممرضة والقبالة".

يذكر أن ميثاق أخلاقيات مهنه التمريض الجديد يحظى بدعم كافة قيادات الصحة في مصر وعلى رأسهم؛ الدكتور: خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية والشريك الفعال لتطوير منظومه التمريض بمصر، أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر، وشادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

التمريض مجلس الشيوخ القبالة مدونة أخلاقيات التمريض الولادات القيصيرية منظمة الصحة العالمية ختان الإناث

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