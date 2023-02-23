علاج دوالي الخصية بدون جراحة

دوالي الخصية هي مشكلة الأوعية الدموية الشائعة التي يواجهها العديد من الرجال في مرحلة معينة من حياتهم. إنها حالة تضخم أوردة الخصيتين في كيس الصفن.

يمكن أن تتطور دوالي الخصية بسبب الإجهاد غير المعتاد على الأوردة نتيجة رفع الأشياء الثقيلة أو الإصابة أو الصدمة. في البداية ، قد لا يسبب تكتل الأوردة الكثير من الانزعاج ولكن يجب ألا تنتظر حتى تشتد الأعراض.

يعتبر علاج دوالي الخصية في الوقت المناسب أمرًا في غاية الأهمية لمنعه من التأثير على الخصوبة نعم ، يمكن للحالات الطويلة أو الشديدة من دوالي الخصية أن تعيق عملية إنتاج الحيوانات المنوية وتؤثر أيضًا على التوازن الهرموني. وبالتالي ، فإن إهمال الشرط ليس مجرد خيار.

حسنًا ، إذا كنت تخشى إجراء عملية جراحية لدوالي الخصية ، فهذه أخبار جيدة لك. هناك علاجات وأدوية تساعد في التخلص من دوالي الخصية.

دعنا نلقي نظرة ثاقبة على العلاجات الفعالة المختلفة لدوالي الخصية وفقا لما نشره موقع هيلثي :



أدوية المعالجة المثلية لدوالي الخصية



يمكن أن تكون المعالجة المثلية طريقة فعالة لعلاج أو على الأقل تهدئة أعراض دوالي الخصية. الأدوية المثلية من أصل طبيعي وبالتالي فهي آمنة تمامًا لأي عمر.

تخفف هذه الأدوية المثلية من وجع وثقل وتورم وألم دوالي الخصية ، وبالتالي تساعدك على مواصلة حياتك الروتينية دون الكثير من المتاعب. أيضًا ، تعمل هذه الأدوية المثلية على تحسين الدورة الدموية ومنعها من التجمع داخل أوردة كيس الصفن هذا لا يمنع تفاقم دوالي الخصية فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تحسينات كبيرة في مشاكل الخصوبة ، والمشاكل الجنسية الأخرى الناتجة عن دوالي الخصية.

علاج دوالي الخصية من خلال الانصمام



الانصمام هو إجراء غير جراحي فعال يتم إجراؤه لعلاج الحالات الخفيفة من دوالي الخصية يقوم أخصائي الأشعة التداخلية بإجراء الانصمام في هذا الإجراء ، يقوم أخصائي الأشعة بعمل شق صغير جدًا في منطقة الفخذ ويدخل قسطرة صغيرة من خلال القسطرة ، يقوم أخصائي الأشعة بحقن صبغة تباين بحيث يمكن رؤية أوردة كيس الصفن بسهولة.

بمجرد أن يتم رسم خرائط الأوردة المتورمة وغير الكفؤة، يتم سد الأوردة أو تثبيتها باستخدام لفائف أو بالونات أو جزيئات وبالتالي ، فإن تدفق الدم يعيد توجيهه إلى أوردة أخرى أكثر صحة ويتم إغلاق الأوردة غير الصحية تمامًا دون أي تدخل جراحي.

العلاجات المنزلية التي تساعد في الحصول على راحة سريعة من دوالي الخصية



حزام رياضي أمر لا بد منه للدعم- حزام رياضي هو مثل المعدات الواقية للخصيتين. يمنع فرص تفاقم دوالي الخصية بسبب الضغط أثناء الحركة.

تحتوي المكملات أيضًا على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في توفير الراحة السريعة من دوالي الخصية.

الضغط البارد لتخفيف الأعراض - الضغط البارد أو كمادات الثلج تخفف بشكل كبير من تورم وألم دوالي الخصية. ثبت أن استخدام الكمادات الباردة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 10-15 دقيقة فعال للغاية في التخفيف من مضايقات دوالي الخصية. هذا هو العلاج المنزلي الأكثر استخدامًا لدوالي الخصية.

النظام الغذائي الذي يشمل الألياف ومضادات الأكسدة - تأكد من أن نظامك الغذائي اليومي يتكون من ألياف كافية وأطعمة غنية بمضادات الأكسدة. سيساعد ذلك في الحفاظ على حركة الأمعاء المناسبة وأيضًا منع تلف الجذور الحرة للأوردة.

الامتناع عن الانغماس في الأنشطة البدنية الصارمة - التمارين الخفيفة والمنخفضة الشدة مفيدة بالفعل. ومع ذلك ، تجنب الأنشطة البدنية القوية ورفع الأثقال الثقيلة. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إجهاد منطقة الفخذ بشكل مفرط ويزيد من الضغط على أوردة كيس الصفن .

تعتبر الأطعمة والمشروبات التي تسبب الجفاف أمرًا مهمًا ، حيث يمكن أن يساهم تناول الأطعمة الحارة والسائلة في تأخير شفاء دوالي الخصية. أيضًا ، يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية والكافيين إلى تجفيف الجسم وتسبب دوالي الخصية في أن تكون شديدة وتزيد من المضايقات.



ما الذي يجب مراعاته أيضًا؟





ناقش مع طبيبك جميع خيارات العلاج القابلة للتطبيق ، ثم اتخذ قرارًا مستنيرًا يناسب حالتك. وتذكر عدم التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تكرار دوالي الخصية في بعض الوقت. أكمل دورة جميع الأدوية التي يصفها طبيبك.

تذكر أن العلاج الذاتي ليس خيارًا بالتأكيد. يمكن أن يكون للأدوية غير السليمة آثار جانبية خطيرة وتزيد من معاناتك. ولا تفوت أن التدخين من بين عوامل الخطر الرئيسية لدوالي الخصية وغيرها من المشكلات مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية.