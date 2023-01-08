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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

دوالي الوجه
دوالي الوجه

تعد دوالي الوجه من المشكلات المرتبطة بالصحة والجمال فى الوقت نفسه وبالرغم من ذلك لا يعرف الكثيرين عنها شيئا وهو ما يزيد من انتشارها بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها. 

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ووفقا لما جاء فى موقع “ delawareadvancedveincenter” تتضمن بعض أسباب ظهور دوالي الوجه ما يلي:

دوالي الوجه
دوالي الوجه

علم الوراثة:

 الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من الأوردة العنكبوتية هم أكثر عرضة للإصابة بـ دوالي الوجه.

التعرض المفرط للشمس: 

يمكن أن يؤدي تلف أشعة الشمس إلى تضخم الأوعية الدموية وتقريبها من الجلد.

التغيرات في الطقس:

 يمكن أن تؤثر التغيرات الشديدة في الطقس على الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى احمرار الجلد في الوجه وقد تنفجر الأوعية الدموية وتسبب دوالي الوجه العنكبوتية. 

التغيرات في الضغط والعطس:

 يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ والشديد في الضغط إلى ظهور دوالي الوجه العنكبوتية والعطس الشديد أو القيء يمكن أن يسبب هذا التغيير. 

الحمل: 

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل قد تسبب دوالي الوجه لكنها تختفي عادة بعد الولادة. 

المهيجات البيئية:

 قد يؤدي التعرض لمواد كيميائية معينة أو ملوثات بيئية إلى تلف الجلد وتجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا.

العد الوردي:

 العد الوردي هو  حالة شائعة تتسبب في احمرار البشرة الفاتحة واحمرارها بسبب الأوردة المتضخمة .

استهلاك الكحول:

 يمكن للكحول أن يوسع الأوعية الدموية بشكل مؤقت ويؤدي الاستهلاك المتكرر للخمور لتمزق الأوعية الدموية واحمرار الوجه لفترة أطول. 

الكدمات:

 قد تؤدي إصابات الرأس التي تسبب الكدمات إلى تمزق الأوعية الدموية وتلتئم عادةً عند حدوث الكدمة. 

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