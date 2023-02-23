وزير الصحة: التمريض عنصر أساسي ومؤثر بشكل كبير في مهنة الطب

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان خلال كلمتة في مؤتمر إطلاق ميثاق اخلاقيات مهنة التمريض إن التمريض هو عنصر أساسي و مؤثر بشكل كبير في مهنة الطب عموم.

وأكمل: فبدون رعاية جيدة ، إهتمام بالمرضى لن يكون هناك طب جيد ، و شدد عبد الغفار على أهمية تدريب الممرضين و الممرضات باحدث الطرق و الوسائل الحديثة عالميا

بينما قالت د/ نعيمة القيصر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال كلمتها أن المنظومة الصحية في مصر قد تطورت بفضل مجهودات وزير الصحة ، و تابعت يجب أن نضع كل المقومات حتى تصل مصر الي المكانة التي تستحقها .

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