نهى عباس: مجلة نور هدية الأزهر للأطفال ومنبر للتثقيف والتوعية

قالت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الطفل دائما وأبدا يحتل مكانة عظيمة في قلب الأزهر بكل قطاعاته، يهتم به ويرعاه، يعلمه ويثقفه، يعمل على بناء وعيه، ويغرس في نفسه القيم النبيلة، وتسعى مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لتشارك في هذا البناء، وتسهم في جهود الأزهر النبيلة، فكانت المجلة تنفيذًا عمليا لفكرة وأمنية عزيزة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحققت تحت مظلة المنظمة، وبدعم كريم منه.

وأوضحت الدكتورة نهى عباس اليوم الخميس خلال كلمتها في احتفالية الأزهر بمرور سبع سنوات على إصدار مجلة «نور» للأطفال، أن حلم الإمام الأكبر بإصدار مجلة أزهرية للأطفال تحقق على يد فضيلته حين أطلق أول إصدار لها في حفل مهيب منذ ما يزيد على سبعة أعوام، فكانت توصية فضيلته بألا تقتصر المجلة على الموضوعات الدينية فقط؛ بل تعنى بالثقافة المتنوعة، وترسيخ القيم النبيلة التي هي جوهر كل الأديان، حتى تصبح مجلة نور بحق هدية الأزهر لجميع الأطفال دون تمييز.

وأضافت رئيس تحرير مجلة نور أنه منذ إطلاق عدد المجلة الأول وهي تتقدم الصفوف، وتنتشر في ربوع الوطن تنير العقول، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقدم قيم المحبة والتسامح، وتنشر البهجة والفرحة بين الأطفال من خلال قصص مصورة مشوقة ورسومات جذابة وجميلة، ونتيجة لرسالتها حظيت مجلة نور بإشادات عظيمة كان أهمها إشادة كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي قرر دعم المجلة، وأوصى بدعم انتشارها لتصل لأكبر عدد من الأطفال، موجها بضرورة ترجمتها إلى عدى لغات أجنبية.

وأبرزت الدكتورة نهى عباس خلال كلمتها في مركز الأزهر للمؤتمرات عددًا من الإنجازات النجاحات التي حققها هذا المشروع الثقافي الكبير خلال الأعوام السبعة الماضية، حيث تم إصدار(86) عددا من «مجلة نور» و(44) عددا من «مجلة نور الصغير» والموجهة لطفل ما قبل مرحلة الدراسة بالمعاهد، وإصدار سلسلة كتاب نور؛ وهي إصدارات تنوعت بين القصص الإبداعية، والدينية، والتعليمية، وكتب أنشطة متنوعة للتنمية الذهنية للأطفال، وتمت ترجمة مجموعة من الإصدارات وأعداد المجلة من خلال مركز الأزهر للترجمة.

وتابعت أنه تم كذلك إنتاج أربعة مسلسلات كارتونية عرضت على الفضائيات المصرية والعربية، وتمت ترجمة بعضها إلى اللغة البرتغالية وعرضها على تليفزيون البرازيل، كما تم إنتاج أغانٍ للأطفال سنستمع لبعضها اليوم مع كورال من أطفال الأزهر، تلحين وقيادة الفنان إبراهيم الطرابيشي، مع نشر هذه المسلسلات على موقع مجلة نور وقناتها على اليوتيوب، مقدمة الشكر إلى فريق «نور» وعلى رأسهم الفنان فواز، أحد رواد فن الكوميكس في العالم العربي، والكاتب والشاعر عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير المجلة، وجميع أفراد فريق نور وكل كاتب أو رسام ساهم في رسالة «نور».

وفي ختام كلمتها بيَّنت رئيسة تحرير مجلة نور أنه تقديرًا لدور المجلة في تبني حاجات واهتمامات الطفل العربي ومحاكاة واقع بيئته وثقافته ومخاطبة خصوصية هويته العربية فقد حازت المجلة على جوائز مهمة كجائزة مبادرة محمد بن راشد لإثراء اللغة العربية، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان كأفضل إنتاج كارتوني للأطفال، وهذا كله بدعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرص قيادات الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.