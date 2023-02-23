عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: الطلاب نجحوا في تحرير قرابة 20 ألف مواطن من الأمية

محو الأمية
محو الأمية

أكد الدكتور أحمد حسين، منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان، أن جامعة حلوان تقوم بدور فاعل ومهم في مكافحة قضية الأمية في مصر، حيث تمكنت من تبني إجراءات وآليات ناجحة ساعدت في تحقيق نتائج إيجابية في إطار المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة. 

وأوضح أن هذه الإجراءات الفعالة، جعلت جامعة حلوان رائدة في توفير فرص التعليم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

txt

خبير تعليم يكشف كيفية تحقيق الصفر الافتراضي في محو الأمية

txt

جامعة عين شمس: قدمنا مشروعا طموحا لمحو أمية الفئات الأكثر احتياجا

وقال منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان، إن قضية محو الأمية تأتي أهميتها في بناء الفرد والمجتمع لما لها من أثر كبير في تحرير المواطنين من الأمية وتنمية قدراتهم الشخصية، فهي تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع، وتمكن الفرد من مواكبة التطورات العصرية في العلم والتكنولوجيا والثقافة والتفاعل معها بوعي كامل وإبداع دائم، لافتا إلى أن هناك بعض الطلاب نجحوا في محو أمية أكثر من 20 مواطنا، وهؤلاء تمنحهم الجامعة مكافآت مادية وتقديرية لجهودهم وعزيمتهم.

وأضاف الدكتور أحمد حسين، أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تحفيز جهود الطلاب في محو أمية المواطنين، وقد نجحوا في تحرير قرابة 20 ألف مواطن من الأمية، وذلك في إطار مسئوليتها الاجتماعية ودورها المجتمعي الفاعل.

وتابع منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: “وبذلك تساهم الجامعة بشكل ملموس في تحسين مستوى الأمية بمصر، وتوفير إحدى الوسائل لتمكينهم من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية التي تشهدها المجتمعات في الوقت الحالي، وتوظيفها بشكل إبداعي وفعال، لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030”.

ولفت حسين إلى أهمية دور القوافل التنموية الشاملة في نشر الوعي والتثقيف بشأن الخدمات الجامعية المتاحة والفرص التعليمية المتاحة للطلاب في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك لتحقيق المساواة في فرص الحصول على التعليم والتنمية المتاحة للجميع، موضحًا أن القوافل التنموية توفر أيضًا خدمات طبية وتنموية متنوعة للسكان في تلك المناطق، ما يساعد على تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية.

واختتم الدكتور أحمد حسين، حديثه مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى الدارسين الكبار والمجتمع بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة والنظم الصحية البيئية، وتدارس الاستراتيجيات الحديثة في مجال القضاء على الأمية، والتي تؤكد على تبني استراتيجية التواصل بين الأجيال، ومحو الأمية.

جامعة حلوان محو الأمية المشروع القومي لمحو الأمية التنمية المستدامة مشروع محو الامية منسق مشروع محو الامية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يشهد عدداً من الافتتاحات بكلية الطب والمستشفيات  

ننشر.. الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني بجامعة عين شمس

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ