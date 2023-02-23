افتتاح منفذ جديد لبيع السلع بأسعار مخفضة في شارع الصحافة بالأزبكية.. صور

واصلت محافظة القاهرة فتح منافذ جديدة بكافة مناطق القاهرة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا حيث افتتح اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذًا بشارع الصحافة بحي الأزبكية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق .



وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح المنافذ يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة .



وأكد محافظ القاهرة على أن منافذ "أهلا رمضان" التي أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .



وتضم المنافذ كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة .

IMG-20230223-WA0032

IMG-20230223-WA0033

IMG-20230223-WA0035

IMG-20230223-WA0031

IMG-20230223-WA0030