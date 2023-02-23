تشكيل برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الانجليزي ، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندر بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين لمثلهما على ملعب برشلونة.