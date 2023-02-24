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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت إدارة البحوث الفلكية، بيانًا عاجلاً حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق مصر وشعر بها سكان القاهرة منذ قليل.

وقالت الإدارة في بيانها: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل يوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمال السويس الساعة 12 و25 دقيقة صباحا بقوة 4.1 ريختر على خط عرض 30.24 شمالا".

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكشف المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم الجمعة، أن هزة أرضية وقعت منذ دقائق شرق مصر، بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس وشعر بها سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة.

وقال المركز في بيان له إن الهزة الأرضية ارتفعت من 4 ريختر إلى 4.1، وأنها وقعت بالتحديد على بعد 30 كيلومترا شمالي السويس وعلى بعد 116 كيلومترا جنوب شرق بورسعيد.

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الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

 

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