السيارات الكهربائية تحافظ صحة الإنسان والبيئة | تفاصيل

نشرت شركة EVANNEX التي تصنع وتبيع إكسسوارات شركة تسلا الأمريكية في مرحلة ما بعد البيع دارسة في 23 فبراير تشير إلى أن السيارات الصديقة للبيئة "بدون عادم" مرتبطة بانخفاضات حقيقية في مشاكل الجهاز التنفسي.

في ولاية كاليفورنيا، حيث تكون معدلات تبني المركبات منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات عالية مقارنة بمعظم الولايات المتحدة، قد يشعر المواطنون بالفعل بالفوائد الصحية للهواء النظيف.

تسلا

وتشير دراسة جديدة نشرتها كلية Keck للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية في كاليفورنيا يؤدي بالفعل إلى "فوائد مشتركة للصحة وجودة الهواء"، تناولت الدراسة الجديدة البيانات العالمية حول التلوث وكثافة المركبات الكهربائية وزيارات غرفة الطوارئ من 2013 : 2019 ، وتم التحكم في تحسينات جودة الهواء العامة خلال فترة الدراسة.

من الناحية الفنية، أظهرت الدراسة انخفاضًا بنسبة 3.2٪ في معدلات زيارات الطوارئ المتعلقة بالربو، بالإضافة إلى انخفاض هامشي في مستويات أكسيد النيتروجين، وذلك في الوقت اللذي زاد فيه متوسط امتلاك السيارات الكهربائية من 1.4 إلى 14.6 سيارة لكل 1000 شخص خلال السنوات التي تمت دراستها، مما يدل على أن أمتلاك السيارات الكهربائية قد زاد بشكل كبير.

قالت د. ساندرا إيكيل كبيرة مؤلفي الدراسة وأستاذة مشاركة في علوم السكان والصحة العامة في مدرسة كيك للطب بالولايات المتحدة: "قد يكون الحديث عن تأثيرات تغير المناخ على الصحة أمرًا صعبًا لأن الحديث عنها قد يكون مخيفًا للغاية، نحن متحمسون لتحويل المحادثة نحو التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ، وهذه النتائج تشير إلى أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية جزء أساسي من ذلك."

تشير الدراسة إلى أن هذه الفجوة ، التي أطلق عليها فريق البحث اسم "فجوة التبني" ، تهدد التوزيع العادل للمجتمعات الفقيرة، إلى جانب تاريخ من الأبحاث السابقة التي تظهر أن مشاكل التلوث والجهاز التنفسي تزداد سوءًا في الأحياء ذات الدخل المنخفض ، تشير الدراسة إلى أن المجتمعات ذات الدخل المنخفض ستستفيد أكثر من تبني المركبات الكهربائية أكثر من عامة السكان.

مع استمرار تطور السيارات الكهربائية وطرح سيارات اقتصادية أقل تكلفة منها، تبدو الدراسة متفائلة في تأكيد التوقعات بأن الهواء النظيف سيستمر على الأرجح في تقليل مشاكل الجهاز التنفسي على مستوى المجتمع.

قالت د. إريكا جارسيا المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذ المساعد لعلوم السكان والصحة العامة في كلية الطب Keck التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا: "عندما نفكر في الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ، غالبًا ما تكون على المستوى العالمي، لكن فكرة أن التغييرات التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي يمكن أن تحسن صحة مجتمعك يمكن أن تكون رسالة قوية للجمهور وصانعي السياسات."