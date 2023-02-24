أعلن المستشار أحمد عوني رئيس مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها.

وستشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وإقامة العزاء بمسقط رأسه بالقرية .

وقال رئيس نادي قضاة طنطا: "القضاء المصري اليوم قاضياً جليلاً أفنى كل حياته في محراب العدالة مؤدياً دوره على الوجه الأكمل، كان رجلا كريما و أباً للجميع شرفت بالعمل معه أثناء توليه وزارة العدل تاركاً ورائه سيرة نبيلة وتاريخاً مشرفاً".

وتابع: "أنعي ببالغ الحزن والأسى أستاذنا الوزير المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف الذي وافته الأمنية منذ ساعات قليلة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".