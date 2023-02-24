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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق لطفي: لهذه الأسباب لا أشارك في المهرجانات الفنية

طارق لطفي
طارق لطفي

أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.

 

وقال في لقائه مع the insider: "سبب عدم ظهوري هو اني عايز اركز في شغلي، ومع اسرتي، لو فيه وقت فاضي بختار اكون في مع عائلتي، أولادي بيكبروا، وببقى عايز اكون معاهم عشان كدة انا قليل الظهور في الحياة عمتا".

يذكر أن أصابت الفنان طارق لطفي حالة من الحزن الشديد والألم بعد فراقه والدته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، وظل يدعو الجميع من معارفه وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني بالدعاء لها بالرحمة، إلا أنه وفي وسط حالة الحزن الكبير الذي أصابه فاجأ الجميع بتصرفه مع الصحفيين.

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طارق لطفي يفاجئ الجميع بتصرفه في عزاء والدته 

بينما كان الفنان طارق لطفي يستقبل المتواجدين في عزاء والدته بأحد المساجد، كان من بين المتواجدين الصحفيون الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وتغطية الحدث، وأثناء العزاء اشتد البرد كثيرًا وبدأت الأمطار تتساقط.

مع شدة البرودة وتساقط الأمطار المفاجئة، أثناء عزاء والدة الفنان طارق لطفي، فاجأ الجميع باكتراثه وحرصه على الاطمئنان على الصحفيين المتواجدين في المسجد، وعلى الفور طلب من أمن المسجد توفير بعض الشمسيات وإحضار مشروبات دافئة لهم حتى يتمكنوا من التغلب على برودة الجو الشديدة.

طارق لطفي الفنان طارق لطفي The Insider الصحفيين

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