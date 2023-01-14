بطريقة طارق لطفي .. ريم البارودي تعزم الصحفيين على قهوة في عزاء والدها

حرصت الفنانة ريم البارودي على شكر جميع الصحفيين وطلبت منهم أن يتناولوا القهوة على روح والدها، في العزاء الذي أقيم بمسجد الصديق بشيراتون في مصر الجديدة الليلة.

كان الفنان طارق لطفي قد فعل نفس الشيء في عزاء والدته منذ ايام .

بعد صراع في المحاكم .. صلح بين ريهام سعيد وريم البارودي في عزاء والدها

يبدو ان الخلاف قد انتهي بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد بعد قيام الأخيرة بتعزية ريم البارودي في وفاة والدها.

وحضرت ريهام سعيد منذ قليل الي عزاء والد ريم البارودي حيث تبادلا الاحضان بعد صراع في المحاكم دام لأكثر من عام.



عزاء والد ريم البارودي :

حرصت ياسمين الخطيب، على حضور عزاء والد الفنانة ريم البارودي كما حضر نقيب الممثلين أيضاً الفنان أشرف زكي، والفنانة زينة، لتقديم واجب العزاء، وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

كما حضرت أيضا الفنانة إيمان العاصي ودينا فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مواساة ريم فى محنتها.

وحضر حتى الآن عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد رمضان وريهام سعيد وزينة وإيمان العاصي ودينا فؤاد وأخرون.

وكانت حالة من الحزن والانهيار قد سيطرت على الفنانة ريم البارودي عقب وصول جثمان والدها إلى مسجد السلام بمدينة نصر.. وظهرت الفنانة ريم البارودي فى حالة انهيار وقد ارتدت الحجاب استعداداً لصلاة الجنازة علي والدها، وحرصت الفنانة زينة على مرافقتها ومساندتها فى تلك المحنة، نظراً للصداقة التى تجمعهما.



ونعت الفنانة ريم البارودي، والدها عقب وفاته بكلمات مؤثرة، والذي توفي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت ريم البارودي عبر خاصية “الاستوري”: “لن أنساك حتي ألقاك، انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي المهندس مجدي البارودي.. ويقام العزاء السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

وتغيبت الفنانة شمس البارودي؛ عن جنازة والد الفنانة ريم البارودي والتي شيعت من مسجد السلام.