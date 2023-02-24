ثراء جبيل تتصدر بوستر منفرد لمسلسل سوق الكانتو.. شاهد

شاركت الفنانة ثراء جبيل، جمهورها صورة لها على غلاف منفرد لمسلسل “سوق الكانتو”.

نشرت ثراء جبيل، البوستر من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “سوق الكانتو .. رمضان ٢٠٢٣”.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “سوق الكانتو” البوسترات الخاصة بالعمل، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

نشر أمير كرارة، البوسترات وعلق قائلاً: “توكلنا علي الله سوق الكانتو رمضان ٢٠٢٣ انتاج سينرجي تامر مرسي المخرج الكبير حسين المنباوي مدير التصوير اسلام عبد السميع تأليف هاني سرحان ومنتج فني فتحي اسماعيل وستايلست مروه عبد السميع وديكور احمد عباس صابر وكل سنه وانتم طيبين”.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويواصل الفنان أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتم تصوير أغلب مشاهد العمل في ديكورات ثابتة هناك.