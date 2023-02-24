أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر “الحديد والأسمنت”منذ بداية شهر فبراير الجارى

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة



سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الجمعة 26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة 27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 28300جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة نحو 27000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة:

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا منذ بداية الشهر الجاري



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1903جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1875جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1860جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الجمعة نحو 1885جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الجمعة نحو 1855 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة نحو 1850جنيه للطن.



استقر الجمعة سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة عند 1898جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة 1925جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الجمعة 1840جنيها للطن.