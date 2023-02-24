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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكراني يكشف عن مهمة جديدة في ذكري الحرب الأولى

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة بـ مهمة جديدة ، حيث يمر اليوم في البلاد الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.

 

وفكر ريزنيكوف في عدد الافتراضات المتعلقة بأوكرانيا قبل بدء الحرب والتي تحطمت منذ ذلك الحين.

 

وقال ريزنيكوف في بيان قبل عام توقع كثيرون أن تختفي أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة، كل شيء تغير، واليوم السؤال الرئيسي المطروح على جدول الأعمال هو كيف سيبدو انتصار أوكرانيا.
وقال إن النصر يعني استعادة حدود أوكرانيا عام 1991 والقضاء على التهديد الروسي.


وأضاف :"لم يعد هناك شك مثل العام الماضي. لن يكون الأمر سهلا. لكننا سننجح".

 وتابع: "أنه لديه ثقة في قدرات الجيش الأوكراني، ولديهم هناك غضب ورغبة في الانتقام لمن سقطوا".

وأشار ريزنيكوف أيضًا إلى دعم أوروبا لأوكرانيا خلال العام الماضي.

 

وقال عندما بدأت الحرب ، كان من الصعب علينا الحصول على أسلحة خطيرة واليوم ، ترى الدول المتحضرة ، وأن الجنود الأوكرانيين هم درع أوروبا في الشرق ولن تكون أوروبا آمنة أبدًا بدون أوكرانيا.

وأختتم تصريحاته "لقد كان عام الأبطال العظام والمآسي الكبرى والنصر والألم، نجونا تحملنا، الآن ندخل مرحلة جديدة، بمهمة جديدة وهي مرحلة الأنتصار".

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