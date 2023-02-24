حادث مأساوي في ليبيا.. أب ينهي حياة رضيعة بطلق ناري بالخطأ

أنهى أب حياة رضيعته بطلق ناري في الصدر عن طريق الخطأ بسلاح ناري في ليبيا في حادث مأساوي هز القلوب.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية" إنها تلقت بلاغاً من نقطة مستشفى الخضراء، التابعة لمديرية أمن طرابلس، بإصابة طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف الشهر بعيار ناري، نقلت على أثره إلى المستشفى، «لكنها سرعان ما فارقت الحياة».

وأوضحت وزارة الداخلية، أن مركز شرطة عين زارة بالعاصمة، أحال والد الرضيعة، المتهم بالواقعة، إلى مكتب البحث الجنائي بطرابلس، الذي أفاد أمام السلطات الأمنية بأن عياراً نارياً خرج من سلاح كان بحوزته وأصاب ابنته الرضيعة عن طريق الخطأ، ونقلت على أثر ذلك إلى المستشفى، ثم فارقت الحياة.

ونوهت وزارة الداخلية بأنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة.

