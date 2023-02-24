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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البارالمبية تختار 2 من متطوعى اللجنة لمرافقة الأبطال فى باريس 2023

صدى البلد

قررت اللجنة البارالمبية برئاسة  الدكتور حسام الدين مصطفى ، اختيار 2 من متطوعى اللجنة لمرافقة بعثة المنتخبات البارالمبية خلال دورة الألعاب باريس  2023 ، دعما للشباب ومنحهم الفرص للتواجد فى الحدث الرياضى الاهم عالميا بالإضافة إلى التيسير على الأبطال البارالمبين خلال الدورة البارالمبية.


تم اتخاذ القرار خلال الجلسة التى جمعت كلا من رئيس اللجنة مع أعضاء مجلس الإدارة ايهاب حسانين والدكتور أشرف العجيل والبطل البارالمبي شريف عثمان والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة بمناسبة نجاحهم فى الانشطه والبطولات التى أقامتها اللجنة خلال الموسم الماضى .


كما قررت اللجنة انشاء " النادى البارالمبى،  على أن يضم فى عضويته كل من هو مسجل فى سجلات اللجنة كلاعبين حاليين او سابقين .


ولأول مرة  قررت اللجنة فتح مجال التدريب الاعلامى من خلال المنظومة الإعلامية باللغات المختلفة ، بالإضافة إلى تقديم منحة إلى  5 من المتطوعين للحصول على الدورة الأساسية للتصنيف البارالمبي.

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منتخب آريس الرياض رئيس اللجنة حسام الدين مصطفى

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