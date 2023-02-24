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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق ؟ الإفتاء تجيب

الزواج
الزواج

هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟ 

وقالت الإفتاء في جوابها: لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

قال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له] اهـ.

وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اهـ.

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سورة تساعد على تيسير الزواج

قيل إن هناك طريقة معينة لقراءة سورة يس بهدف قضاء الحاجة بأنواعها ومنها الزواج، كالتالي:

- تكرار «يس والقرآن الحكيم» 7 مرات ثم استكمال باقي السورة حتى الآية 38.

- قراءة الآية 38 «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» ثلاث مرات، في كل مرة نردد معها: قول: «اللهم قدر لنا الخير وارزقنا ياخير الرازقين من حيث لاتدري ولا تحتسب»، واستكمال باقي السورة حتى الآية 58.

- تكرار الآية 58 «سلام قول من رب رحيم» 7 مرات، بينهما نردد دعاء: «اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة».

- تكرار الآية 81 «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى»، 3 مرات، بينها يمكن قول: «والله قادر أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضي حوائجنا وحوائج السائلين ويسد الدين عن المدينين».

- قراءة الآية 83 «سبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون»، ونقول بعدها: «سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي وأن تكفني شر من يقدر على أولا أقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شئ أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة يس أسالك يا رب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهة فرج عني ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم».

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