الإسكندرية: غلق 13 مركزا تعليميا بمختلف أحياء الثغر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية وضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفى هذا الصدد شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة للتصدي لظاهرة إنتشار السناتر التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٨ سناتر ومراكز تعليمية بنطاق الحي.

وقام حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من غلق وتشميع سنتر تعليمى أمام المدرسة الثانويه بنات بشارع البردويل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك حملة مفاجئة لمداهمة السناتر التعليمية وإغلاقها شملت شارع صفر الشمرلي ، أبو وردة ، إسحاق النديم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز تعليمي.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر حيث تمكنت من غلق وتشميع عدد ٤ سناتر ومراكز تعليمية بشارع فؤاد، محرم بك سنتر، الرصافة، شارع ابن العنبرى.