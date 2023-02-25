ارتكبوا 3 وقائع.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بمنطقة الساحل.

وتم ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، كما أقر بإرتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.