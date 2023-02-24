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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. حملات لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات ، وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع وتطبيق القانون على المخالفين.

أكد المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بحملة إزالة لتعدي عبارة عن هنجر فى مدخل المدينة خلف موقف قصاصين الأزهار على مساحة ٥٠ متر ، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما أزالت الوحدة المحلية بالصوفيه حالة  تعدي لشده خشبيه لدور ثالث علوى بقرية جزيرة الشافعى بالوحدة المحلية بالصوفيه ، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية  حيال المخالف وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية وحديدية لصب سملات خرسانية ناحية 3 الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 120 متر.

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وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من تنفيذ إزالة فوريه وفي المهد لحالة تعدي بالبناء المخالف لدور ثاني علوي بحي المستشارين بمدينة الزقازيق ، كما قامت الوحدة المحلية بالزنكلون بحملة إزالة لحالتين تعدي مخالفتين عبارة عن سور من الدبش الأبيض ، وسدد ( بوص الغاب ) ، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة فورية بالدبش بقرية منشية عرابي التابعة للوحده المحلية بالملاك علي مساحة  ٣ قيراط وتطبيق القانون على المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بانشاص الرمل بحملة ازالة لعدد( ٤ )عيون مقابر على مساحة ٣٠ متر تقريبا بقرية انشاص وتمت الازاله كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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