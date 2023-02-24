أستاذ طب نفسى: بعض المرضى يلجأون للدجالين والمشعوذين

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك في وزارة الصحة قطاع يعرف بـ "الامانة العامة للصحة النفسية" أجرى مسح شامل في 2017، ونتج عن هذا المسح أن هناك 25 مليون مصري مصاب بالأمراض النفسية.

وأوضح "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة"، أن نسب الأمراض النفسية في أي مجتمع 25%، إلا أن 0.4% منهم يلجئون إلى العلاج النفسي، كما أن من لا يلئجون للعلاض يتحول المرض إلى مرض مزمن، النسبة الأكبر من هذه النسبة تكون للإكتئاب بـ43% من المرضى النفسيين، وهذا يفسر حالة الشكوى واللامبالة.

يلجئون إلى المشايخ والمعالجين

وأشار إلى أن التأزم النفسي هي المرحلة التي تسبق المرض النفسي، وهناك نسبة كبيرة منها في المجتمع المصري، حيث إنهم يلجئون إلى المشايخ والمعالجين الشعبين الدجالين والمشعوذين، وهناك وصمة تعرف بوصمة المرض النفسي، مشددًا أن الاضطرابات النفسية بين المواطنين في القرى أكثر من المدن.