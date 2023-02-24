عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب نفسى: بعض المرضى يلجأون للدجالين والمشعوذين

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك في وزارة الصحة قطاع يعرف بـ "الامانة العامة للصحة النفسية" أجرى مسح شامل في 2017، ونتج عن هذا المسح أن هناك 25 مليون مصري مصاب بالأمراض النفسية.

وأوضح "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة"، أن نسب الأمراض النفسية في أي مجتمع 25%، إلا أن 0.4% منهم يلجئون إلى العلاج النفسي، كما أن من لا يلئجون للعلاض يتحول المرض إلى مرض مزمن، النسبة الأكبر من هذه النسبة تكون للإكتئاب بـ43% من المرضى النفسيين، وهذا يفسر حالة الشكوى واللامبالة.

 

 يلجئون إلى المشايخ والمعالجين

وأشار إلى أن التأزم النفسي هي المرحلة التي تسبق المرض النفسي، وهناك نسبة كبيرة منها في المجتمع المصري، حيث إنهم يلجئون إلى المشايخ والمعالجين الشعبين الدجالين والمشعوذين، وهناك وصمة تعرف بوصمة المرض النفسي، مشددًا أن الاضطرابات النفسية بين المواطنين في القرى أكثر من المدن.

الطب النفسي وزارة الصحة المجتمع المصري إبراهيم عيسى الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

الوداد يفوز على بترو أتليتكو بدوري أبطال إفريقيا

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

مايان السيد وجه إعلاني لـ ماركة رياضية شهيرة | شاهد

لمحاربة الفلسطينيين.. إسرائيل تخصص 9 مليارات شيكل لوزير الأمن المتطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ