حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

تحدث بعض رواد مواقع السوشيال ميديا عن شعورهم بوقوع زلزال جديد وقع فى بعض المناطق بمصر

وتبين بعد ذلك أنها هزة أرضية ملحوظة ولكنها لم تستمر أكثر من ثوان قليلة ولم تتطور إلى زلزال كبير.

ولم يسجل حدوث زلزال من قبل الجهات المسئولة ولم تحدث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح مما يؤكد أن الوضع آمن ولكن فى نفس الوقت يجب الوعى بطرق الوقاية من الزلازل تحسبا لأى أضرار.



وفى هذا الإطار نعرض لكم طرق الوقاية من أضرار حدوث أى زلزال وفقا لموقع "usgs ".

اجلس أسفل مكتب أو طاولة وتمسك بها أو تحرك في الردهة أو في مواجهة الحائط الداخلي.

ابق بعيدا عن النوافذ والمدافئ والأثاث الثقيل أو الأجهزة واطفئ الموقد اخرج من المطبخ ، فهو مكان خطير.

اطفى البوتاجاز واخرجى من المطبخ

إذا كنت في السرير فقم بوضع الوسادة على رأسك وامسك بها جيدا وكذلك لف جسدك بالغطاء أو انزل اسفل السرير.

استغل أى شيء قريب منك لحماية رأسك ووجهك من حطام المبنى مثل وسادة أو خوذة.

لا تنزل إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض للاصطدام بالزجاج المتساقط أو الحطام.



حرك سيارتك بعيدًا عن حركة المرور قدر الإمكان ولا تتوقف عند جسر أو ممر علوي أو تحته أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو العلامات.

زلزال

ابق داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز وعند استئناف القيادة واحترس من وجود فواصل في الرصيف والصخور المتساقطة والمطبات في الطريق عند اقتراب الجسر.



إذا كنت في منطقة جبلية واحترس من الصخور المتساقطة والانهيارات الأرضية والأشجار وغيرها من الحطام التي يمكن أن تتلاشى بفعل الزلازل.

