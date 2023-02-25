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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 : وضع مالي آمن

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، من أبرز صفاته العصبية والشك والغيرة، لا يحب الوصول إلى أهدافه بالواسطة، لكن يمكن مساعدته ببعض النصائح البسيطة.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023: ترقية محتملة

برج الدلو وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

هناك فرصة جيدة لأن يتمتع مواليد برج الدلو بحياة صحية، يمكن الحفاظ على اللياقة والرضا من خلال الممارسات الجسدية والروحية، قد تظل في وضع مالي آمن للغاية، فإن إحياء حبك مع شريكك على عشاء على ضوء الشموع أو ليلة فيلم هو رهان أكيد ومع ذلك ، فإن شخصيتك العامة كموظف يمكن أن تكون باهتة إلى حد ما.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

احذر من التعرض للخداع من خلال التظاهر في العمل، حتى إذا حاول بعض زملائك في العمل إحباطك، فإن تصميمك على النجاح قد يدفعك إلى الأمام دون السماح لك بالتعثر.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد يكون الأشخاص الدلو قادرين على التمتع بصحة عقلية جيدة إذا مارسوا التأمل اليقظ وطرق أخرى للتهدئة، يمكنك أيضًا الاستمتاع بفوائد التمتع بصحة بدنية إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام.

توقعات برج الدلو عاطفيا

تجنب أخذ شريكك كأمر مسلم به ودع علاقتك الرومانسية تتطور بشكل طبيعي بمرور الوقت.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

إذا كان لديك أي مشاريع جارية اليوم ، فحاول الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، سوف يفاجئك أحد أبناء عمومتك ببعض المعلومات الرائعة.

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