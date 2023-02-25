وفاة الفنانة العراقية ازادوهي صاموئيل عن عمر يناهز 80 عاماً

توفت الفنانة العراقية القديرة ازادوهي صاموئيل عن عمر يناهز 80 عاماً ، أمس الجمعة ، بعد مسيرة فنية حافله .

ازادوهي صاموئيل في عام 1942م، وهي من أسرة مسيحية ارمنية في بغداد، وعملت ممثلة في مسارح بغداد وتعتبر من رواد المسرح العراقي منذ عام 1954م.وتعتبر آزادوهي من أكثر الممثلات العراقيات نشاطا وغزارة ومشاركة بمسرحيات هامة في تاريخ المسرح العراقي.



ووقدمت ازادوهي صموئيل اثناء دراستها في معهد الفنون الجميلة مسرحيات ابرزها : المثري النبيل تأليف : مولير اخراج :جعفر علي ، ومسرحية عطيل لشكسبير - واخراج : جاسم العبودي ، ومسرحية (اوديب ملكا) لسوفوكلس - اخراج : جعفر السعدي ، ومسرحية فيما وراء الافق للكاتب المسرحي اونيل - واخراج الراحل : بهنام ميخائيل وغيرها من الاعمال المسرحية .

عملت مع العديد من الفرق المسرحية العراقية وابرزها الفرقية العراقية المشهورة (فرقة المسرح الفني الحديث) ، وقدمت العديد من الاعمال المسرحية مابين 1954 - 1958 مسرحيات : ايراد ومصرف وحرمل وحبة سوده وست دراهم وآني امك ياشاكر واهلا بالحياة وفوانيس وصوره جديده و مسألة شرف و المفتاح و النخله والجيران و الخرابه .



وعملت ازادوهي صموئيل منذ صعودها خشبة المسرح مع العديد من المخرجين المسرحيين الكبار امثال : جعفر السعدي وابراهيم جلال وجاسم العبودي وقاسم محمد وبهنام ميخائيل وبدري حسون فريد ومحسن العزاوي وجعفر علي وغيرهم من العمالة في المسرح .

اما على الصعيد الاخر فمثلت عددا من الافلام نذكر منها فيلم الجزاء وفيمل وجهان في الصورة .