ضيف شرف.. طارق لطفى يكشف تفاصيل مشاركته بـ صعيدي فى الجامعة الأمريكية 2

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.





مشاركة طارق لطفى فى صعيدي فى الجامعة الأمريكية

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركته فى الجزء الثاني من الفيلم والذي يتم التحضير له خلال هذه الفترة أكد طارق لطفى أنه لم يعرض عليه العمل حتى الآن، مشيرا أنه إذا دخل حيز التنفيذ، سوف يشارك فيه بمشهد واحد فقط كضيف شرف، مجاملة لهنيدي صديق عمره.



وعن عدم ظهوره فى المهرجانات الفنية أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.

السبب وراء عدم ظهور طارق لطفى فى المهرجانات

وقال في لقائه مع the insider: "سبب عدم ظهوري هو اني بحب أركز في شغلي أكثر، ومع اسرتي، لو فيه وقت فاضي بختار أكون في مع عائلتي، أولادي بيكبروا، وببقى عايز اكون معاهم عشان كدة انا قليل الظهور في المناسابات الإجتماعية.

وفاة والدة طارق لطفى

يذكر أن أصابت الفنان طارق لطفي حالة من الحزن الشديد والألم بعد فراقه والدته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، وظل يدعو الجميع من معارفه وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني بالدعاء لها بالرحمة، إلا أنه وفي وسط حالة الحزن الكبير الذي أصابه فاجأ الجميع بتصرفه مع الصحفيين.