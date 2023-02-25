مفاجأة .. اعرف علاقة زلزال تركيا بانحسار مياه البحر في مصر

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة على ظاهرة انحسار مياه البحر في بعض المناطق، تزامنًا مع زلزال تركيا المدمر الذي وقع مطلع فبراير الجاري.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"المد والجزر هو المسبب الرئيسي لظاهرة انحسار المياه التي شهدتها بعض المناطق في البلدان المطلة على البحر ومنها مصر. وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار، حدوث انخفاض في منسوب المياه في شواطئ عدة دول.

وأوضح،:" زلزال تركيا حرك كتلة الأناضول لحوالي 8 أمتار داخل البحر.

وأكمل،:" الزلازل من شأنها إحداث نشاط كبير في حركة الفوالق، وهو ما حدث بعد توالي الزلازل وتوابعها في الفترة الماضية.

https://fb.watch/iV2YyFxrm8/