كل ما تريد معرفته عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج ، والهدف منها وأماكن الحصول على الخدمة .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المبادرة تقوم على فحص المقبلين علي الزواج بتوفير حزمة من الخدمات للكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع الزائر من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بالزائر بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتي يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والإحالة لتلقي العلاج في حالة تبين إصابة الزائر بأحد الامراض التي تم الكشف عنها من خلال المبادرة.

هدف مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من المبادرة إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة، 2- توفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، 3- حماية الشريك و منع انتقال العدوى للشخص الغير مصاب

الخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

: الكشف عن الأمراض المعدية والكشف عن الأمراض المزمنة وتحاليل أخرى وفحوصات الامراض الوراثية

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج



الفئات المستفيدة من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

الطرفان المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية