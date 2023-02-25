لحوم وسلع غذائية.. التحالف الوطني: كراتين «كتف في كتف» تكفي لمدة شهر

تحدث هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني، عن فعاليات مبادرة "كتف في كتف" لدعم المواطنين في المحافظات، قائلا إن التحالف يلعب دورا هاما خلال الفترة الحالية، من خلال استهداف المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف هاني عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحالف أطلق أكثر من مبادرة خلال الفترة الماضية، مثل “ستر وعافية” و"قطار الخير"، منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتحالف وقدرة المجتمع الأهلي على دعم المواطنين الأكثر احتياجا.

وأوضح أن التحالف الوطني يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة، تتضافر بكل طاقتها لدعم المواطنين، مشيرا إلى أن مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف توفير 4 ملايين كرتونة.

وذكر أنه سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، لافتا إلى أن المبادرة ستصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية.

وأكد أن كراتين "كتف في كتف"، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، بالإضافة إلى توفير اللحوم والمعلبات، منوها إلى أن التحالف سيوفر الكثير من موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع القطاع الحكومي.