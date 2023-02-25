تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز.. كولر في حيرة بسبب الهجوم

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض مواحهة صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويضع الخط الأمامي كولر في حيرة نظرا للمنافسة القوية بين عدد من اللاعبين في ظل تقارب المستوى وجاهزية أكثر من عنصر.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود كهربا

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على صن داونز مستغلا عامل الأرض والجمهور، لإدارك حظوظ التأهل، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الماضية.

وبعد فوز الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني 0-1، مساء أمس الجمعة، تصعبت مهمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعظ وصول الهلال وصن داونز للنقطة 6 من انتصارين لكل منهما.