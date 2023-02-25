6 إصابات تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن وجود عدة إصابات في صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قبل مواجهة الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضيفاً على الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني فريق صن داونز من ٦ إصابات وهم جاستون سيرينو، إيروين سافيدرا، أبوبكر نصير، ترينكو ماشيجو، راشين دي رييك، والمغربي عبد المنعم بوطويل.

ترتيب صن داونز والأهلي

ويحتل فريق صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث بدون نقاط.