مهمة صعبة.. الأهلي وصن داونز في لقاء كبار أفريقيا على ملعب السلام

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات على استاد السلام، ويدير اللقاء الحكم الإثيوبي باملاك تسيما.

وعرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن أن مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بعد وصوله المركز الثالث بدون نقاط عقب خسارته أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الماضية يوم السبت 18 فبراير؛ وله مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني، بينما بطل جنوب إفريقيا يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الهلال والقطن، بينما الهلال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه بالأمس على القطن الكاميروني.