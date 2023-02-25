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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجه الزهور في الدوري

صدى البلد

يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي فريق الزهور، اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري وتقام المباراة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزهور لمواصلة الانتصارات في مشوار بطولة الدوري.

ويعقد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، جلسة مع لاعبات، اليوم، قبل التحرك إلي ملعب المباراة، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الزهور.

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب سبورتنج، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات بطولة الدوري.

فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بطولة الدوري النادي الأهلي استاد القاهرة الدولي حمدي الصافي

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