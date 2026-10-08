قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف كرّم النبي الأسرة المصرية في حديث خير أجناد الأرض؟.. أمين الفتوى يجيب

الجيش المصري
الجيش المصري
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تكريم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسرة المصرية في الحديث الذي قال فيه عن جند مصر: «لأنهم وأزواجهم في رباط»، موضحًا أن التعبير النبوي الشريف يحمل تكريمًا واضحًا وصريحًا للأسرة المصرية بكل أفرادها.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل «لأنهم في رباط»، في إشارة إلى الجنود الذين يقاتلون ويدافعون عن أرضهم بما استطاعوا، وإنما قال: «لأنهم وأزواجهم في رباط»، لافتًا إلى أن ذلك يمثل تكريمًا صريحًا للأمة المصرية والأسرة المصرية، من الجندي الذي يقاتل ويدافع عن أرضه وعِرضه وزوجته وأولاده، إلى الزوجة والوالد والأبناء والأم التي تدفع أبناءها للحفاظ على الوطن.

الجندي المصري والدفاع عن الأرض

وأضاف أن الجندي الذي يقف على الجبهة ويحمي الحدود لا يقف وحده، وإنما وراء كل جندي أسرة تصبر، وزوجة تتحمل، وأم تدعو بالليل والنهار، ووالد ينتظر عودة ابنه، وأبناء يترقبون عودة أبيهم، مشيرًا إلى أن هذا المعنى تجلى في أروع صوره خلال نصر السادس من أكتوبر، عندما كان الجندي المصري على الجبهة يحمل السلاح ويواجه الموت، ويعبر قناة السويس ويقتحم التحصينات وخط برليف ويرفع علم مصر عاليًا فوق أرض سيناء الحبيبة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن خلف هذا الجندي كانت هناك أسرة مصرية، فهناك زوجة ودعت زوجها ولا تعرف متى سيعود، وأم دفعت بابنها إلى ميدان القتال وقلبها متعلق بالله وتعلم أن النصر سيأتي، ووالد ينتظر خبر ابنه وربما لا يعود، وأطفال ينظرون إلى السماء ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يعود والدهم بخير، إلى جانب شعب كامل يتحمل آثار الحرب، والجميع يدرك أن الوطن يستحق التضحية.

وأكد الشيخ محمد كمال أن جمال التعبير النبوي في قوله: «لأنهم وأزواجهم في رباط» يظهر أن الرباط لم يكن خاصًا بخط القتال وحده، وإنما كان في كل بيت من بيوت الأسرة المصرية، موضحًا أن نصر أكتوبر كان نصرًا للجندي المصري والأسرة والجيش والشعب والوطن بأكمله، ولذلك فإن السادس من أكتوبر ليس مجرد ذكرى لانتصار، بل رسالة متجددة لكل جيل.

الشيخ محمد كمال الفتوى دار الإفتاء سيدنا النبي خير أجناد الأرض الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

الذهب

هل يجوز للرجل لبس الذهب في الخاتم والسلسلة؟.. أمين الفتوى يجيب

الجيش المصري

كيف كرّم النبي الأسرة المصرية في حديث خير أجناد الأرض؟.. أمين الفتوى يجيب

الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة

"حكماء المسلمين" يشارك في الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد