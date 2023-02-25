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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور.. وقائع المؤتمر الصحفي لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

صدى البلد

أقيم المؤتمر الصحفي لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والتي تقام في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 25 إلى 27 من فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يشارك في بطولة مصر الدولية 124 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة وهم: 
(الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سيريلانكا -إسبانيا - أوزبكستان - بالإضافة إلى مصر).

من جانبه أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن البطولة ستشهد منافسات قوية معربًا عن سعادته بمشاركة منتخب السعودية مؤكدًا أن الرياضة من أهم ما يقرب ويقوي العلاقات بين الشعوب.


ووجه عاشور الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على الدعم الغير محدود لكافة الاتحادات وخاصة اتحاد تنس الطاولة.


ووعد عاشور ببذل كافة الجهد لتوفير كل الاحتياجات لإقامة بطولة ناجحة وقوية

وأكد محمود عبدالعزيز مدير عام إدارة الاتحادات النوعية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة أن تنظيم البطولة الحالية هو استثمار لنجاح البطولة الأخيرة التي أقيمت في الإسماعيلية.
وأضاف عبد العزيز أن مصر أصبحت جاهزة لاستضافة كبرى البطولات البارالمبية وأخذنا وعد الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور باستضافة بطولة العالم مشددًا أن الدكتور أشرف صبحي سيتواجد ويحضر نهائي البطولة يوم الإثنين المقبل.

من جانبه عبر خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة عن سعادته بالمشاركة الضخمة من الدول القوية في اللعبة.

تابع الصالحي أن الاتحاد الدولي وضع هذه البطولة كأول حدث بارالمبي في تنس الطاولة في عام 2023 وكذلك أول الخطوات للتأهل لباريس 2024 ولذلك تشهد البطولة إقبال كبير من الدول من أجل البدء في جمع النقاط المؤهلة.

أردف الصالحي أن تينا كوتا مندوبة الاتحاد الدولي أشادت بصالة حسن مصطفى وطالبت بإقامة البطولة بشكل سنوي في مصر وعلى نفس الصالة.
وأتم الصالحي أن البطولة ستشهد قوة وندية في المنافسة لتواجد دول قوية مثل رومانيا واليابان والسعودية ومصر والأردن متمنيًا الاستمتاع بالبطولة وحصد ميداليات مصرية وعربية في الختام.

وقال عصام زيدان مدير البطولة إنه يشكر وزارة الشباب والرياضة التي كان لها دور كبير لاستضافة هذه البطولة على صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكمل:"سنقوم باستضافة كافة الأحداث حيث ستُلعب منافسات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط وسنكون على الموعد لتلبية احتياجات الجميع".

وتابع:"مشاركة العديد من الدول في هذه البطولة يدل على نجاح مصر في تنظيم البطولات السابقة مما دفع اللاعبين للتواجد مرة أخرى هنا في مصر".

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