ابنة نانسى عجرم تقتحم المسرح على والدتها .. شاهد ماذا حدث ؟

خطفت ابنة الفنانة نانسى عجرم الأنظار إليها فور ظهورها فى مقطع فيديو اقتحمت فيه المسرح أثناء غناء والدتها وهو ما لقى حالة من الاعجاب الشديد من جانب الجمهور.

وأشاد الجمهور بجمال ابنة نانسى عجرم والتى قامت بالرقص والغناء مع والدتها وهو ما تفاعل معه الجمهور.

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نانسى عجرم واطلالتها

وكانت شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حفلها الأخير ببيروت.

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه فستان أنيق وبسيط باللون الأسود ، وتميز الفستان بتصميم لافت ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر الفستان 9.839 ريال سعودي بعد الخصم أي ما يعادل حوالي 79 ألف جنية مصري، وكان الفستان من تصميم إيلي صعب.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسي عجرم ، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.