بعد خلها الحجاب.. موقف حلا شيحة من العودة للفن ورأى نقابة الممثلين

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها بدون حجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى دفع البعض للظن بانفصالها عن زوجها الداعية الإسلامى معز مسعود.

وقررت حلا شيحة أن تحذف كل منشوراتها عبر حسابها على إنستجرام واكتفت بصورة لها بدون حجاب وهو ما يؤكد خلعها للحجاب والاقاويل التى تتردد عن وجود انباء عن انفصالها.

وياتى خلع حلا شيحة للحجاب تمهيدا لاعلان عودتها مرة اخرى الى التمثيل وهو الامر الذى قد يمثل صعوبة خاصة بعد أن هاجمت الوسط الفنى كله قبل ان تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب وزواجها من معز مسعود.

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل يمكن ان تعود حلا شيحة الى التمثيل بعد موقفها المعلن ضد الفن وهو السؤال الذى اجاب عليه الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين فى عدد من البرامج التليفزيونية ولعل اخرها ظهوره فى برنامج “حبر سرى” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال أشرف زكى : فورة إعلان حلا شيحة كان لى بعض التصريحات القوية ضدها والقرارات بهذا الشأن حال عودتها الى التمثيل وهو ما كنت ارفضه تماما واتصور انه قرار انفعالى ولكن بعد فترة من الهدوء أرى ان قرار عودة حلا شيحة الى الفن حالة طلبها العودة لا يمكن البت فيه سريعا ولابد من استشارة مجموعة من اهل الفن خاصة أنها هاجمت اهل الفن.

عيد ميلاد حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم احلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فانت الحب .. انت الحنية .. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة .. وامي وابي انتم الحياه والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

ملابس حلا شيحة

وتفضل حلا شيحة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها، كما تميل إلى اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تميل حلا شيخة، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال عيونها، وتختار أحمر الشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل حلا شيحة، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود الذي يبرز جمالها وتفضل الظهور بلوك ناعم وهادئ.