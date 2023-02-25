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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

ردت الفنانة عارفة عبد الرسول على الانتقادات التي توجه لها من آن لآخر، بشأن تصريحاتها وصورها التي نشرتها عبر حساباتها الشخصية، واعتبرها البعض "صور إغراء".

أوضحت عارفة، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنها تقول ما في قلبها وتكشف عن آرائها بحرية وتتصرف بعفوية دون الانشغال بردود الفعل، قائلة: "لساني فالت اعمل ايه.. أنا بتكلم بطبيعتي ومبقصدش حاجة خالص فبتفاجئ إن الناس كبرت الأمور".

تابعت: "أنا بتعامل عادي وعلى طبيعتي.. واللي بيديني مصروف يقطعه معنديش مشكلة مع أي حد، وبظهر بطبيعتي، حتى الصورة المقصودة مكنش ظاهر فيها المايوه.. أنا أهم حاجة عندي في الحياة الشغل، مش مهم شكلي ولبسي المهم شغلي".

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من جانبه، قال الفنان عصام عمر إنه يؤيدها في فكرة الاهتمام بالعمل على حساب الشكل، وأن هدفه المهنة نفسها وليس الشهرة أو أي شيء آخر، قائلا: "أنا شايف الشغلانة اللي احنا بنشتغلها دي زي الأستاذ يوسف شاهين ما قال كده (مكنش نفسنا نجيب أحسن عربيات إحنا عايزين نعملها عشان احنا بنحب السينما)".

تابع: "وأنا مش عايز أعمل غير كده عايز أفضل أعمل أفلام وشغل عشان أنا بحب ده والناس يوصلها فكرة تنور في دماغها ولأن أنا كنت حاجة والأفلام هي اللي غيرتني.. وأنا قاعد في بيتنا بتفرج على فيلم هو اللي خلاني أقول عايز أبقى بني آدم كويس، نافع، زي فيلم المنسي وفيلم المدينة".

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