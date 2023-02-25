رئيس جامعة سوهاج يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والذي عقد بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه ببدء استعدادات الجامعات لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023، وذلك إلى جانب متابعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قدم رؤساء الجامعات تقريرًا عن الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات، فضلًا عن استعراض خطة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات الحكومية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس ناقش تفاصيل إنشاء المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات، والتى تم اختيار جامعة سوهاج كإحدى جامعات المرحلة الاولى فيها والتي تهدف لتحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني، لتوفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، الي جانب استعراض مشاركة الجامعات في فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة.

جامعة سوهاج

وأضاف عبد الخالق انه خلال فعاليات المجلس تم ايضاً مناقشة إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها في مارس القادم، بالاضافة الي مناقشة استعدادات الجامعات لتطبيق مقرر المحتوى العلمي لسماحة الأديان بالكليات، مع مقرر القضايا المجتمعية.

وثمن الدكتور مصطفي عبد الخالق إطلاق المبادرة الطلابية "المحبة والسلام بين دول حوض النيل" والتي تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل، باعتبار الطلاب سفراءً لبلادهم، والتي تقيمها جامعة الأقصر، بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.

وجدير بالذكر انه علي هامش الاجتماع تم تنظيم برنامج سياحي لوفد رؤساء الجامعات، لزيارة كافة المزارات السياحية والأثرية التي تضمها مدينة الأقصر.