تم عرضه في مزاد.. هل خرج جواز سفر السادات من مكتبة الإسكندرية؟

علق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على تداول أنباء عن عرض جواز سفر السادات في مزاد علني، قائلا:" المكتبة عندما تحصل على أي مقتنيات من شخصيات تقوم بحفظها بوثائق ".

وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السيدة جيهان السادات أهدت المكتبة بعض مقتنيات الرئيس الراحل وقمنا بإنشاء معرض يعرض مقتنيات السادات ".

وأضاف أحمد زايد :" المقتنيات التي تتواجد في المكتبة لا يوجد بها أي جواز سفر للرئيس الراحل السادات والمكتبة لم تتسلم أي جواز سفر خاص بالسادات".

وتابع احمد زايد :" مكتبة الإسكندرية لا يوجد لديها أي جواز سفر خاص بالرئيس الراحل السادات ".

واكمل احمد زايد :" المكتبة لديها مكتب الرئيس الراحل السادات ومجموعة من البدل العسكرية والبدلة العسكرية التي كان يرتديها أثناء اغتياله ".