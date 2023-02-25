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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع جواز سفر الرئيس السادات

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

قالت مكتبة الإسكندرية إنها تابعت ما أثير في الصحافة المصرية والعالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول بيع جواز سفر دبلوماسي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 22 فبراير 2023.

وأكدت مكتبة الإسكندرية أنها لم تستلم نهائياً أي جوازات سفر سواء عادية أو دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من السيدة جيهان السادات، قرينته، إلي مكتبة الإسكندرية، وأن المقتنيات التي تم استلامها من السيدة الراحلة جيهان السادات محفوظة بمكتبة الإسكندرية حفظاً مخزنياً ومتحفياً تحت قواعد حفظ وضبط بيئي صارمة.

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ودعت مكتبة الإسكندرية، المجتمع المصري إلى زيارة متحف الرئيس السادات المتواجد داخلها.

جدير بالذكر أن متحف السادات أقيم بمبادرة من مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة أسرة الرئيس السادات، وهو يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية. 

أقيم المتحف على مساحة 250 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي للمكتبة.

وقد خصت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات تعرض لأول مرة تقديراً للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية وتحقيقًا لحلم قديم كانت تريد تحقيقه، وهو أن يكون هناك متحف دائم للرئيس الراحل يليق بشخصه وبذكراه، وهو مفتوح للجمهور مجانا. 

كما دشنت مكتبة الإسكندرية موقعا خاصا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكذلك كتالوج مصور يضم هذه المقتنيات تحت عنوان “السادات رئيسا” عام 2013.

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