الخارجية الأمريكية : الولايات المتحدة قلقة من شراكة روسيا وإيران

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، عن قلق الولايات المتحدة من التعاون بين روسيا وإيران.

وقالت أن الشراكة الروسية الإيرانية تشكل تهديدا ليس لأوكرانيا فقط بل لجيران إيران في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تواصل استخدام كل أداة تحت تصرفها لتعطيل وتأخير عمليات نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا.

وأضافت الوزارة، أن روسيا تستخدم المسيرات الإيرانية لضرب البنية التحتية في أوكرانيا ما يحرم ملايين المواطنين من خدمات التدفئة والإنارة.

عقوبات على روسيا

يذكر أن الأتحاد الأوروبي قد فرض اليوم، على روسيا الحزمة العاشرة من العقوبات بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا والتي أتمت أمس عامها الأول.

وتعهد الاتحاد بزيادة الضغط على موسكو "حتى تحرير أوكرانيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر صفحتها على "تويتر"، "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها"،وأضافت أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال في بيان "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا".

وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.

وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.

وتفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر بسبب دعم الجيش الروسي بما في ذلك وللمرة الأولى سبع كيانات تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها روسيا.

