تدشين حملة فحص المقبلين على الزواج بالمركز الطبي بالقليوبية .. اليوم

يدشن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية.

تشمل محافظة القليوبية 13 منفذًا لتقديم الخدمة؛ حيث تغطي كافة الإدارات الصحية على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات التي تنفذ فى المبادرة وهي:- فحص طبي شامل وفحص معملي (تحديد فصيلة الدم؛ تحديد معامل ريسوس؛ تحديد نسبة الهيموجلوبين) واكتشاف بعض الأمراض غير السارية (الضغط، مرض السكري، مرض السمنة) واكتشاف بعد الأمراض الفيروسية (الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV، فيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS).

إضافة إلى الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية (أنيميا البحر المتوسط، وأنيميا الخلايا المنجلية)، وإجراء الاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحاله النفسية.

كما تشمل المبادرة توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب الي الطرف السليم وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثيه أو الإصابة الفيروسية ، علي أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.