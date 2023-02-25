مستمر في الصعود.. ارتفاع الدولار عالميا أمام العملات الأجنبية

احتفظ الدولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى مستوى له في سبعة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر مؤشر الدولار بالارتفاع، إذ توضح بيانات أن صناديق الاستثمار في السندات ارتفعت إلى 4.9 مليار دولار لتسجل أسبوعها الثامن من التدفقات، في أطول موجة تدفق منذ نوفمبر 2021.



ساعدت البيانات الأكثر قوة من المتوقع الدولار على تعزيز ارتفاعه مقابل العديد من نظرائه الرئيسيين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.6 ٪ عند 105.20 إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع ووضعه على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر سبتمبر.

كما كان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له مقابل الدولار منذ أواخر سبتمبر.

ما أثار الارتفاع الأخير في الدولار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والذي ارتفع بنسبة 0.6 ٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 ٪ في ديسمبر. تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4٪ في 12 شهرًا حتى يناير ، بعد ارتفاعه بنسبة 5.3٪ في ديسمبر.

قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 1.8٪ الشهر الماضي، وفقًا لوزارة التجارة. تم تعديل بيانات ديسمبر صعوديًا لتظهر تراجع الإنفاق بنسبة 0.1٪ بدلاً من انخفاضه بنسبة 0.2٪ كما ورد سابقًا. علاوة على ذلك، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة المكونة من أسرة واحدة بنسبة 7.2٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. وتم تعديل وتيرة

مبيعات ديسمبر أعلى إلى 625.000 وحدة من 616.000 تم الإبلاغ عنها سابقًا.

يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) في مذكرة: "البيانات الأمريكية الأقوى من المتوقع حولت السوق بقوة في فبراير. فالأخبار السارة للاقتصاد كانت سيئة للأسهم، وجيدة للدولار، إذ تجبر الدولار الأمريكي على رفع الفائدة، وإبقائها مرتفعة لفترة أطول."

وأضاف فامفاكيديس: "لا تزال البطالة منخفضة تاريخيًا في كل اقتصاد من دول مجموعة العشر، ولم ترتفع بعد في أي منها أثناء تشديد السياسة النقدية حتى الآن". وتابع خبير بنك أوف أمريكا بأن الفيدرالي لن يتراجع عن موقف المتشدد حتى يصبح أداء السوق واقعي ومتناسب مع البيانات التي تخرج.

يسعر متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ليبلغ ذروة 5.395٪ في سبتمبر، ويتوقعون أن يظل أعلى من 5٪ لهذا العام، مقارنة بالمعدل المستهدف الحالي البالغ 4.5-4.75٪. كما قامت الأسواق بتسعير رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.39 ٪ مقابل الدولار عند 1.0549 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0536 دولار في وقت سابق من الجلسة. تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.60 ٪ مقابل الدولار عند 1.1951 دولار.

ومن الناحية الفنية يظل الدولار الأمريكي قويًا إلى الآن، وينتظر الأسبوع المقبل بيانات التوظيف يوم الجمعة الموافق 3 مارس، وسيكون لها تأثير عنيف على الأسواق خاصة إذا برهنت مرة أخرى على قوة الاقتصاد الأمريكي.