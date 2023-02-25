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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

45 سنة | تفاصيل مكافأة الحكومة للأمهات المكتفيات بإنجاب طفلين

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكد الدكتور عاطف الشيتاني المقرر السابق للمجلس القوي للسكان، أن مكافأة الحكومة المالية لكل أم تكتفى بإنجاب طفلين ، مطروحة للنقاش فى مجلس النواب، وأن هناك اقتراح يحدد سن الحصول عليها لـ السيدات التى تبلغ سن الـ 45 عامًا.

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وأضاف المقرر السابق للمجلس القوي للسكان، خلال مداخلة ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك تكنولوجيا متطورة لتسجيل المواليد، لعمل حساب لهذا الأمر، وأنه سيكون هناك متابعة لـ السيدات التى ستحصل على المكافأة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق هذا الأمر على قرى الصعيد، أو المحافظات الأكثر إنجاب، ومن الممكن أن يتم تطبيقه على جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيظهر كل شيء بعد اقتراح الحكومة، ودراسته فى مجلس النواب.

 

القوي للسكان الحكومة مكافأة الحكومة مجلس النواب تكنولوجيا

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