ليست الأولى.. مفاجآت مدوية عن سعد لمجرد بعد قضاء ليلته الأولى بالسجن

كشفت حنان عبد الله الصحفية بإذاعة مونت كارولو بباريس ، مفاجآت مدوية في قضية سعد لمجرد بعد الحكم بحبسه.

وقالت حنان عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" الحكم بحبس سعد لمجرد 6 سنوات هو حكم صادم في حق الفنان المغربي.

وتابعت حنان عبد الله: "سعد لمجرد لديه وجهان سعد الفنان والوجه الآخر هو الوجه الإنساني، مضيفا: "هناك ملفات مشابهة لقضية سعد المجرد ولم يبت فيها القضاء الفرنسي قرار حتي الآن.

وأوضحت: "الفتاة التي وقعت معها الأزمة كان عمرها 20 عاما وقتها والقانون الفرنسي ينصفها في هذه الحالة، معقبا:"ما حدث ليس موضوع اختلاف ثقافات ولكن موضوع ممارسات شخصية لسعد لمجرد".

وأضافت: "هناك فتيات مغربيات تعرضن لنفس القصة في حوداث سابقة ولم يتحدثن للإعلام من نفس الفنان وهو ما يؤكد وجود سوابق شخصية له في مثل هذه الممارسات".