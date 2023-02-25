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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست الأولى.. مفاجآت مدوية عن سعد لمجرد بعد قضاء ليلته الأولى بالسجن

سعد لمجرد
سعد لمجرد

كشفت حنان عبد الله الصحفية بإذاعة مونت كارولو بباريس ، مفاجآت مدوية في قضية سعد لمجرد بعد الحكم بحبسه.

وقالت حنان عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" الحكم بحبس سعد لمجرد 6 سنوات هو حكم صادم في حق الفنان المغربي.

وتابعت حنان عبد الله: "سعد لمجرد لديه وجهان سعد الفنان والوجه الآخر هو الوجه الإنساني، مضيفا: "هناك ملفات مشابهة لقضية سعد المجرد ولم يبت فيها القضاء الفرنسي قرار حتي الآن.

وأوضحت: "الفتاة التي وقعت معها الأزمة كان عمرها 20 عاما وقتها والقانون الفرنسي ينصفها في هذه الحالة، معقبا:"ما حدث ليس موضوع اختلاف ثقافات ولكن موضوع ممارسات شخصية لسعد لمجرد".

وأضافت: "هناك فتيات مغربيات تعرضن لنفس القصة في حوداث سابقة ولم يتحدثن للإعلام من نفس الفنان وهو ما يؤكد وجود سوابق شخصية له في مثل هذه الممارسات".

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