نجله وحفيده تسلما الجائزة.. تكريم اسم ممدوح الليثي في مدينة الإنتاج الإعلامي

أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية ضخمة، كرمت خلالها نخبة من رموز الإعلام والفن المصري، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، 25 عاما، على تأسيسها.

وتم تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس جهاز السينما ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاع الانتاج لدوره البارز والرائد في تأسيس هذه المدينة الرائدة في الاعلام المصري والعربي وتسلم الجائزة نجله الإعلامي د. عمرو الليثي وحفيده الفنان محمد الليثي.

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية: “سعدت اليوم باستلامي أنا ونجلي الفنان محمد الليثي درع تكريم المرحوم والدي ممدوح الليثي بصفته مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي في الاحتفالية التي أقامتها المدينة بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها”.



وأشار الليثي إلى الدور الهام للمدينة الإنتاج الإعلامي، قائلا إنها منارة الفن والإعلام المصري والعربي ويستمر عطاؤها ورسالتها الإعلامية جيلًا بعد جيل.

وأوضح الليثي أن والده أسهم بشكل كبير ومؤثر في تواجد هذا الكيان الإعلامي الهام، وكانت له رؤية ثاقبة في ضرورة تواجد كيان إعلامي يكون له دور هام في دعم الفن والإعلام والثقافة والسينما في مصر والعالم العربي .

على جانب آخر، كرمت مدينة الإنتاج الإعلامي رؤساءها السابقين وهم سيد حلمي، عبد الرحمن حافظ، أسامة هيكل، وغيرهم.