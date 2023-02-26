عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجله وحفيده تسلما الجائزة.. تكريم اسم ممدوح الليثي في مدينة الإنتاج الإعلامي

صدى البلد

أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية ضخمة، كرمت خلالها نخبة من رموز الإعلام والفن المصري، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، 25 عاما، على تأسيسها.  

وتم تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس جهاز السينما ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاع الانتاج لدوره البارز والرائد في تأسيس هذه المدينة الرائدة في الاعلام المصري والعربي وتسلم الجائزة نجله الإعلامي د. عمرو الليثي وحفيده الفنان محمد الليثي.

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية: “سعدت اليوم باستلامي أنا ونجلي الفنان محمد الليثي درع  تكريم المرحوم والدي ممدوح الليثي بصفته مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي في الاحتفالية التي أقامتها المدينة بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها”.

تكريم بوسي وحياة الفهد واحتفالية خاصة للزعيم .. تفاصيل مهرجان السينما العربية

أخبار الفن.. تصريحات جريئة لشيرين رضا.. تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع والناقد محمود علي بمهرجان الإسماعيلية


وأشار الليثي إلى الدور الهام للمدينة الإنتاج الإعلامي، قائلا إنها منارة الفن والإعلام المصري والعربي ويستمر عطاؤها ورسالتها الإعلامية جيلًا بعد جيل.

وأوضح الليثي أن والده أسهم بشكل كبير ومؤثر في تواجد هذا الكيان الإعلامي الهام، وكانت له رؤية ثاقبة في ضرورة تواجد كيان إعلامي يكون له دور هام في دعم الفن والإعلام والثقافة والسينما في مصر والعالم العربي .

على جانب آخر، كرمت مدينة الإنتاج الإعلامي رؤساءها السابقين وهم سيد حلمي، عبد الرحمن حافظ، أسامة هيكل، وغيرهم.

شيرين رضا عمرو الليثي مدينة الانتاج الإعلامي اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإنتاج الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

موضوعات متعلقة

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

شاهد.. محمد رمضان يتصدر بوستر مسلسل جعفر العمدة

الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية

بالمستندات .. تامر عبد المنعم يفجر مفاجأة بعد استقالته من غرفة صناعة السينما

حضور كبير بعرض فيلم القليوبي صديق الحياة بمركز الثقافة السينمائية

هند عبدالحليم تنتحر في مسلسل أزمة منتصف العمر.. تفاصيل

نجمة أزمة منتصف العمر تُغنّي "عودة" لـ حميد الشاعري

تكريم بوسي وحياة الفهد واحتفالية خاصة للزعيم .. تفاصيل مهرجان السينما العربية

ترشيحاتنا

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 26-2-2023

قراءة التسلسل الجيني.. تفاصيل اللقاح الجديد للسرطان

أفضل طريقة لاغتنام ليلة النصف من شعبان.. علي جمعة يكشف عنها

ثورات بركان جديد.. اليونان على صفيح ساخن بسبب زلزال تركيا

CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

دعاء ليلة "الدخلة" وبيان فضله وبركته.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ