شاهد.. لقطات للعاصفة الثلجية العنيفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تداول رواد مواقع التواصل لقطات مصورة توثق العواصف التي ضربت أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار وانقطاع الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس أنجلوس.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع 5، وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس انجليس ومحيطها بسبب الفيضانات.

درجات قياسية باردة

وفي شمال كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان العاصمة ساكرامنتو من السفر‭ ‬في الفترة من الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر: "التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية!".

وتجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب الأحد، رياحا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في وادي ساكرامنتو. وتم إغلاق متنزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

وتم إلغاء أكثر من 460 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 7400 الجمعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وضربت العواصف بالفعل ولايات السهول والمناطق الشمالية من البلاد لعدة أيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار المشاكل الناجمة عن الجليد والثلوج والأمطار المتجمدة حتى نهاية الأسبوع.

وفي شمال غرب المحيط الهادئ، تم إغلاق معظم أرجاء المدينة الكبرى في ولاية أوريجون بعد تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا بشكل غير متوقع. وقد أدى ذلك إلى توقف حركة المرور خلال ساعة الذروة مساء الأربعاء وحوصرت السيارات على الطرق السريعة.

وعاش حوالي مليون شخص في ميشيجان تحت جنح الظلام، وبحلول يوم الجمعة، انخفض هذا العدد إلى أقل من 600 ألف نسمة، معظمهم في الزاوية الجنوبية الشرقية المكتظة بالسكان للولاية حول ديترويت، ويتوقع أن يتم استعادة الطاقة بشكل كامل الأحد.