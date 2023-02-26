اليوم.. أنغام تطرح نسينا نعيش

تستعد الفنانة أنغام، لطرح أغنية جديدة بعنوان “نسينا نعيش” اليوم من خلال القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وطرحت أنغام، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “نسينا نعيش .. ٢٦-٢-٢٠٢٣”.

وروجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له 24 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

أنغام وهاني شاكر

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، عبرخاصية الاستوري.

وظهرت أنغام في الصورة مرتدية بدله أنيقًا باللون الاسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر ببدلة أنيقة باللون الأسود.

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني شوية معاك”، منذ قليل عبر يوتيوب، وظهرت فيالكليب برفقة الفنان اللبناني صالح عبد النبي، المعروف بموديل أغاني نانسي عجرم.

أغنية أنغام الجديدة “خليني شوية معاك”، كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.



